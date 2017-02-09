Львівські депутати проголосували за ліквідацію комунальних стоматологічних поліклінік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Депутати Львівської міськради проголосували за ліквідацію комунальних стоматологічних поліклінік з подальшим їх перепрофілюванням у прибуткові комунальні підприємства, передає кореспондент УНН.
Таке рішення обурило стоматологів, які прийшли сьогодні з пікетом до Ратуші. Вони вимагали, щоб комунальні стоматологічні поліклініки не закривали.
Рішення депутатів про ліквідацію цих установ стоматологи зустріли вигуками "Ганьба".
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, львів'яни сьогодні провели пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу.