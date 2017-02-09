Львовские депутаты проголосовали за ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Депутаты Львовского горсовета проголосовали за ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник с последующим их перепрофилированием в прибыльные коммунальные предприятия, передает корреспондент УНН.
Такое решение возмутило стоматологов, которые пришли сегодня с пикетом к Ратуше. Они требовали, чтобы коммунальные стоматологические поликлиники не закрывали.
Решение депутатов о ликвидации этих учреждений стоматологи встретили криками "Ганьба".
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Напомним, как сообщал УНН, львовяне сегодня провели пикет против строительства мусороперерабатывающего завода.