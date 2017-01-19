Львівські депутати побилися через сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Під час позачергово засідання Львівської міської ради сьогодні було прийнято план екстрених заходів для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації на території Львова. Після прийняття ухвали в сесійну залу увірвались невідомі особи. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Почалася штовханина і бійка. Як повідомили в ЛКП “Муніципальна дружина”, в одного чоловіка виявили ніж.
На місце події викликали правоохоронців.