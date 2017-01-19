Львовские депутаты подрались из-за мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Во время внеочередного заседания Львовского городского совета сегодня был принят план экстренных мер по недопущению возникновения чрезвычайной экологической ситуации на территории Львова. После принятия решения в сессионный зал ворвались неизвестные лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Началась толкотня и драка. Как сообщили в ЛКП "Муниципальная дружина", у одного мужчины обнаружили нож.
На место происшествия вызвали милицию.