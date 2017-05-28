Львівські байкери організували акцію "Коло благодійності"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні у Львові, львівські байкери організували благодійну акцію “Коло благодійності”. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Акціія Коло благодійності“, присвячена Дню захисту дітей. Захід ініціювали та провели ЛМГО “Мотоклуб Галицькі байкери” та Благодійний Фонд “Я не один”. Охочі, за символічну платню мали змогу проїхати на мотоциклі символічне коло благодійності: площа перед Оперним театром — пр. Свободи — пл. Міцкевича — пр.Свободи — площа перед Оперним театром.
" Всі зібрані кошти передадуть на благодійність. Зокрема хворим дітям, дітям позбавлених батьківського піклування. Дуже раді, що до акції долучилась така кількість людей", — розповів львівський байкер Вальдемар Надіжко.
Нагадаємо, 28 травня мотокрос пам’яті Сергія Корольова провели у Житомирі.