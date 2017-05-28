Львовские байкеры организовали акцию "Круг благотворительности"

Акциия " Круг благотворительности “, посвященная Дню защиты детей. Мероприятие инициировали и провели ЛМГО “Мотоклуб Галицкие байкеры” и Благотворительный Фонд “Я не один”. Желающие, за символическую плату могли проехать на мотоцикле символический круг благотворительности: площадь перед Оперным театром — пр.Свободы — пл.Мицкевича — прСвободи — площадь перед Оперным театром.

“Все собранные средства будут переданы на благотворительность. В частности больным детям, детям лишенных родительской опеки. Очень рады, что к акции присоединилась такое количество людей”, — рассказал львовский байкер Вальдемар Надижко.

Напомним, 28 мая мотокросс памяти Сергея Королева провели в Житомире .