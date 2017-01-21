Львівське сміття знайшли ще в одному районі Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 січня. УНН. Відходи зі Львова виявили жителі села Лісопіль Костопільського району. Кілька вантажівок звалили на території закинутого підприємства, повідомив на своїй сторінці у Facebook місцевий житель Павло Юхневич, передає УНН.
Він виклав фото, яке підтверджує, що сміття привезли зі Львова.
Місцева влада прислала два трактори, щоб вивезти сміття на полігон.
Як повідомляв УНН, сміття зі Львова знаходили у Дубенському, Млинівському та Корецькому районах. Депутати Рівненської міської ради ухвалили заборону про вивезення львівських відходів на міський полігон.