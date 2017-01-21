Львовский мусор нашли еще в одном районе Ровенской области

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Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 21 января. УНН. Отходы из Львова обнаружили жители села Лесополь Костопольского района. Несколько грузовиков свалили его на территории заброшенного предприятия, сообщил на своей странице в Facebook местный житель Павел Юхневич, передает УНН.

Он выложил фото, которое подтверждает, что мусор привезли из Львова.

Местные власти прислали два трактора, чтобы вывезти мусор на полигон.

Как сообщал УНН, мусор из Львова находили в Дубенском, Млиновском и Корецком районах. Депутаты Ровенского городского совета приняли запрет на вывоз львовских отходов на городской полигон.

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