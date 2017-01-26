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Львівське сміття протягом 7 днів вивозитимуть до чотирьох міст України

Львівське сміття протягом 7 днів вивозитимуть до чотирьох міст України

Київ • УНН

 • 9598 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. У львівській мерії не переконані, що перевізники зможуть впоратись із сміттєвим колапсом у місті. Чиновники міста кажуть, що на сьогодні вивіз сміття відбувається власними силами міста та перевізників. Про це повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Станом на ранок перевантаженими залишаються близько 30-ти % контейнерних майданчиків міста Львова. Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то вдалось зменшити перенакопичення на майже 90 майданчиках. Однак, ми мусимо розуміти, що можливо за ці сім днів ми зможемо одноразово вивезти сміття. А що далі? Куди вивозити сміття? Перевізники не мають договорів з обласними полігонами, і їх там ніхто не чекає”, — розповів С.Бабак.

Проте сьогодні зранку, повідомили на прес-конференції, у місті лише на 7 днів погодили співпрацю перевізників та полігонів області, куди перевізники мають вивозити сміття. Однак чиновники не впевнені, чи зможуть перевізники й надалі справно вивозити сміття з міста. Також на прес-конференції заявили, що за ці сім днів сміття зі Львова повезуть до Миколаєва, Борислава, Дрогобича та Новояворівська.

В той же час львів’яни в соціальних мережах розповідають, що перевізники просто перевозять сміття з одного району міста в інший.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Черкас та Дніпра прямують вантажівки з львівським сміттям. Черкаси, в свою чергу, не здатні приймати сміття з інших міст.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, комісія на спецзасіданні у Львові зобов’язала місто вивезти сміття протягом 7 днів.

 

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