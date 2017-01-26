Львовский мусор в течение 7 дней будут вывозить в четыре города Украины

"По состоянию на утро перегруженными остаются около 30% контейнерных площадок города Львова. Если сравнивать со вчерашним днем, то удалось уменьшить перенакопление почти 90 площадках. Однако, мы должны понимать, что возможно за эти семь дней мы сможем единовременно вывезти мусор. А что дальше? Куда вывозить мусор? Перевозчики не имеют договоров с областными полигонами, и их там никто не ждет", - рассказал С.Бабак.

Однако сегодня утром, сообщили на пресс-конференции, в городе только на 7 дней согласовали сотрудничество перевозчиков и полигонов области, куда перевозчики будут вывозить мусор. Однако чиновники не уверены, смогут ли перевозчики и в дальнейшем исправно вывозить мусор из города. Также на пресс-конференции заявили, что за эти семь дней мусор из Львова повезут в Николаев, Борислав, Дрогобыч и Новояворовск.

В то же время львовяне в социальных сетях рассказывают, что перевозчики просто перевозят мусор из одного района города в другой.

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Напомним, как сообщал УНН, комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней.