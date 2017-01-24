Львівська поліція затримала адвоката за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львові поліція затримала адвоката з хабаром у 1,2 тисячі доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Слідчими прокуратури за фактом вимагання хабара було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Правоохоронці з'ясували, що адвокат у межах розгляду адміністративних протоколів, складених за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, за закриття провадження вимагав 1,2 тисяч доларів США. Частина коштів призначалася суддям райсуду, які розглядають вказані протоколи.
Окрім того, раніше захисник прав громадян обіймав посаду помічника одного із суддів.
Сьогодні, 24 січня, правоохоронці затримали адвоката неподалік від районного суду м. Львова.
Наразі перевіряється причетність зловмисника до вчинення аналогічних правопорушень.