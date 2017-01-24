Львовская милиция задержала адвоката за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львове милиция задержала адвоката со взяткой в 1,2 тысячи долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Следователями прокуратуры по факту вымогательства взятки было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Правоохранители выяснили, что адвокат в рамках рассмотрения административных протоколов, составленных за совершение дорожно-транспортного происшествия и управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за закрытие производства требовал 1200 долларов США. Часть средств предназначалась судьям райсуда, рассматривающим указанные протоколы.
Кроме того, ранее защитник прав граждан занимал должность помощника одного из судей.
Сегодня, 24 января, правоохранители задержали адвоката недалеко от районного суда. Львова.
Сейчас проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.