Львівська митниця отримала нового керівника
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Новим виконуючим обов’язків Львівської митниці ДФС став Сафонов Євген. Про це поінформували у прес-службі ДФС у Львівській області, повідомляє УНН.
“Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України виконання обов’язків начальника Львівської митниці ДФС з 23.01.2017 по 21.02.2017 покладено на Сафонова Євгена Геннадійовича, заступника директора Департаменту — начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині розпочався підготовчий суд у справі Грибовицької трагедії.