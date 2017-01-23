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Львівська митниця отримала нового керівника

Львівська митниця отримала нового керівника

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Новим виконуючим обов’язків Львівської митниці ДФС став Сафонов Євген. Про це поінформували у прес-службі ДФС у Львівській області, повідомляє УНН.

“Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України виконання обов’язків начальника Львівської митниці ДФС з 23.01.2017 по 21.02.2017 покладено на Сафонова Євгена Геннадійовича, заступника директора Департаменту — начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині розпочався підготовчий суд у справі Грибовицької трагедії.

Українські Національні Новини

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