Львівська митниця отримала нового керівника

“Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України виконання обов’язків начальника Львівської митниці ДФС з 23.01.2017 по 21.02.2017 покладено на Сафонова Євгена Геннадійовича, заступника директора Департаменту — начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Львівщині розпочався підготовчий суд у справі Грибовицької трагедії.