Львовская таможня получила нового руководителя

"В соответствии с приказом Государственной фискальной службы Украины исполнение обязанностей начальника Львовской таможни ГФС с 23.01.2017 по 21.02.2017 возложено на Сафонова Евгения Геннадиевича, заместителя директора Департамента - начальника управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, во Львовской области начался подготовительный суд по делу Грибовицкой трагедии.