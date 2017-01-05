Львівщина прийматиме кубок України з лижних перегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Упродовж 7-13 січня на Навчально-спортивній базі зимових видів спорту “Тисовець” Міністерства оборони України у Сколівському районі триватиме чемпіонат України з лижних гонок, а упродовж 14-18 січня — чемпіонат України серед юнаків та дівчат із лижних гонок. Про це УНН повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.
Програма змагань чемпіонату України серед дорослих:
7 січня — офіційне тренування;
8 січня — гонка класичний стиль (чоловіки — 10 км, жінки — 5км);
9 січня — гонка вільний стиль (чоловіки — 15км, жінки — 10км);
10 січня — офіційне тренування;
11 січня — гонка класичний стиль, масовий старт (чоловіки — 30 км, жінки — 15 км);
12 січня — офіційне тренування;
13 січня — естафети — чоловіки — 4×10 км, жінки — 4×5 км.
Програма змагань чемпіонату України серед юнаків та дівчат:
14 січня — офіційне тренування;
15 січня — гонка класичний стиль;
16 січня — гонка вільний стиль;
17 січня — офіційне тренування;
18 січня — комбіновані естафети.
Нагадаємо, з 12 по 20 січня 2017 року вперше в історії України на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України відбудуться змагання світового рівня — кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.