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Львовщина будет принимать Кубок Украины по лыжным гонкам

Львовщина будет принимать Кубок Украины по лыжным гонкам

Киев • УНН

 • 7677 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В течение 7-13 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта "Тисовец" Министерства обороны Украины в Сколевском районе пройдет чемпионат Украины по лыжным гонкам, а в течение 14-18 января - чемпионат Украины среди юношей и девушек по лыжным гонкам. Об этом УНН сообщили в управлении физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации.

Программа соревнований чемпионата Украины среди взрослых:

7 января - официальная тренировка;

8 января - гонка классический стиль (мужчины - 10 км, женщины - 5 км);

9 января - гонка вольный стиль (мужчины - 15 км, женщины - 10 км)

10 января - официальная тренировка;

11 января - гонка классический стиль, масс-старт (мужчины - 30 км, женщины - 15 км)

12 января - официальная тренировка;

13 января - эстафеты - мужчины - 4 × 10 км, женщины - 4 × 5 км.

Программа соревнований чемпионата Украины среди юношей и девушек:

14 января - официальная тренировка;

15 января - гонка классический стиль;

16 января - гонка свободный стиль;

17 января - официальная тренировка;

18 января - комбинированные эстафеты.

Напомним, с 12 по 20 января 2017 года впервые в истории Украины на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины состоятся соревнования мирового уровня - кубок мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону .

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