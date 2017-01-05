Львовщина будет принимать Кубок Украины по лыжным гонкам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В течение 7-13 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта "Тисовец" Министерства обороны Украины в Сколевском районе пройдет чемпионат Украины по лыжным гонкам, а в течение 14-18 января - чемпионат Украины среди юношей и девушек по лыжным гонкам. Об этом УНН сообщили в управлении физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации.
Программа соревнований чемпионата Украины среди взрослых:
7 января - официальная тренировка;
8 января - гонка классический стиль (мужчины - 10 км, женщины - 5 км);
9 января - гонка вольный стиль (мужчины - 15 км, женщины - 10 км)
10 января - официальная тренировка;
11 января - гонка классический стиль, масс-старт (мужчины - 30 км, женщины - 15 км)
12 января - официальная тренировка;
13 января - эстафеты - мужчины - 4 × 10 км, женщины - 4 × 5 км.
Программа соревнований чемпионата Украины среди юношей и девушек:
14 января - официальная тренировка;
15 января - гонка классический стиль;
16 января - гонка свободный стиль;
17 января - официальная тренировка;
18 января - комбинированные эстафеты.
Напомним, с 12 по 20 января 2017 года впервые в истории Украины на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины состоятся соревнования мирового уровня - кубок мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону .