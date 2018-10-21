"Львів" у матчі з подвійним вилученням переміг київський "Арсенал"

Найбільш помітним у першому таймі був нападник львівської дружини Бруно Дуарте. І якщо в двох моментах кіпер киян нейтралізував удари бразильця, то в третій раз був безсилим. У першому таймі гості відповіли дальнім пострілом Дубінчака – вище поперечини.



У другій половині арбітр зустрічі Труханов запалив перед двома гравцями дві червоні картки. У господарів на 63 хвилині був вилучений Дуарте, а у гостей з 75 хвилини покинув поле Лола, але рахунок був незмінним – 1:0.



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Додамо, що "Львів" набрав 14 балів та піднявся на 7 рядок, "Арсенал" залишився на дні таблиці – 7 очок.