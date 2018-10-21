"Львов" в матче с двойным изъятием победил киевский "Арсенал"

Наиболее заметным в первом тайме был нападающий львовской дружины Бруно Дуарте. И если в двух моментах кипер киевлян нейтрализовал удары бразильца, то в третий раз был бессилен. В первом тайме гости ответили дальним выстрелом Дубинчака - выше перекладины.



Во второй половине арбитр встречи Труханов зажег перед двумя игроками две красные карточки. У хозяев на 63 минуте был удален Дуарте, а у гостей из 75 минуты покинул поле Лола, но счет был неизменным - 1:0.



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Добавим, что "Львов" набрал 14 баллов и поднялся на 7 строчку, "Арсенал" остался на дне таблицы - 7 очков.