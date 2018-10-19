Екс-форвард "Карпат" поповнив ряди київського "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Нападник Леонід Акулінін, який з 2009 по 2015 роки перебував у системі донецького “Шахтаря”, підписав контракт з ФК “Арсенал-Київ” до кінця сезону 2018/19, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу клубу.
“Взагалі я приїхав в команду з позитивним і хорошим настроєм, так як з’явилася ще одна можливість попрацювати з тренером В’ячеславом Грозним. Завдання — допомогти клубу здобувати перемоги в кожному матчі. До спарингу з „Динамо“ я з київським „Арсеналом“ навіть не тренувався. Мені ще належить налагодити ігрові зв’язки з новими партнерами по команді”, — сказав новачок.
Примітно, що у Прем’єр-лізі України Акулінін виступав в сезоні 2017/18 за львівські “Карпати”, зігравши 16 матчів і забивши один гол. Також в його кар’єрі після “Шахтаря” були виступи за чеський “Богеміанс” і литовську “Судува”.