Екс-форвард "Карпат" поповнив ряди київського "Арсеналу"

“Взагалі я приїхав в команду з позитивним і хорошим настроєм, так як з’явилася ще одна можливість попрацювати з тренером В’ячеславом Грозним. Завдання — допомогти клубу здобувати перемоги в кожному матчі. До спарингу з „Динамо“ я з київським „Арсеналом“ навіть не тренувався. Мені ще належить налагодити ігрові зв’язки з новими партнерами по команді”, — сказав новачок.

Примітно, що у Прем’єр-лізі України Акулінін виступав в сезоні 2017/18 за львівські “Карпати”, зігравши 16 матчів і забивши один гол. Також в його кар’єрі після “Шахтаря” були виступи за чеський “Богеміанс” і литовську “Судува”.