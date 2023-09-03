Львів підтопило: у місті пройшла сильна злива

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За словами заступниці мера з питань ЖКГ Ірини Маруняк, у кожен район відпавили комунальні служби, які очищають дощоприймачі та каналізацію на дорогах. Також до очищення вулиць від замулення підключили тракторці.

«Через сильний дощ маємо кілька підтоплень на вулицях, під’їздах та дахах. Але сильної шкоди негода місту не завдала. Підтоплення зафіксовані на вулицях Городоцькій, Тролейбусній, Рубчака, у районі «Іскри», на вулиці Під Голоском та інших», - розповіла Маруняк.

Вона додала, що підтоплення ненадовго спричинило зупинки руху низки тролейбусів. Але наразі рух тролейбусів відновлено повністю. Щодо роботи трамваїв, то внаслідок негоди підтоплено трамвайну колії біля «Вулецьких пагорбів», через що було зупинено рух трамваю №3.

Також повідомляється про 35 звернень від жителів щодо протікання дахів та забитої ливневої каналізації у будинках.

Водночас екоактивісти наголошують, що такі зливи траплятимуться щораз частіше.

«Через зміну клімату такі зливи, як щойно була у Львові, траплятимуться все частіше. Наша дощова каналізація та очисні не розраховані на такі разові об'єми води. Адаптація до наслідків зміни клімату саме про це», - написала в себе на фейсбук-сторінці Ірина Миронова, виконавчий директор Zero Waste Lviv.

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