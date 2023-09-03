Львов подтопило: в городе прошел сильный ливень
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Львове в воскресенье, 3 сентября, примерно два часа лил сильный дождь. Как следствие в городе - немало подтоплений, поскольку дождевая канализация не успевала быстро принять большой объем воды, сообщили во Львовском городском совете, пишет УНН.
Детали
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, в каждый район отпавили коммунальные службы, которые очищают дождеприемники и канализацию на дорогах. Также к очистке улиц от заиления подключили тракторцы.
«Из-за сильного дождя имеем несколько подтоплений на улицах, подъездах и крышах. Но сильного ущерба непогода городу не нанесла. Подтопления зафиксированы на улицах Городоцкой, Троллейбусной, Рубчака, в районе «Искры», на улице Под Голоском и других», - рассказала Маруняк.
Она добавила, что подтопление ненадолго вызвало остановки движения ряда троллейбусов. Но сейчас движение троллейбусов восстановлено полностью. Что касается работы трамваев, то в результате непогоды подтоплены трамвайные пути возле «Вулецких холмов», из-за чего было остановлено движение трамвая №3.
Также сообщается о 35 обращениях от жителей о протекании крыш и забитой ливневой канализации в домах.
В то же время экоактивисты отмечают, что такие ливни будут случаться все чаще.
«Из-за изменения климата такие ливни, как только что был во Львове, будут случаться все чаще. Наша дождевая канализация и очистные не рассчитаны на такие разовые объемы воды. Адаптация к последствиям изменения климата именно об этом», - написала у себя на фейсбук-странице Ирина Миронова, исполнительный директор Zero Waste Lviv.
Напомним
На Прикарпатье сильные дожди и ветер повредили крыши зданий.