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Львів отримав кілька пропозицій щодо купівлі земельної ділянки під новий сміттєвий полігон

Львів отримав кілька пропозицій щодо купівлі земельної ділянки під новий сміттєвий полігон

Київ • УНН

 • 12505 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Львів отримав кілька пропозицій щодо купівлі земельної ділянки під новий полігон. Однак, всі ці землі мають сільськогосподарське призначення, а для полігону необхідні землі промисловості. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

“Надходять пропозиції. Ділянка, на якій можна облаштувати полігон, повинна мати певне призначення, має бути погодження громади і має бути виконано багато норм. Тому людям, які пропонують нам ділянки, ми даємо пакет документів, що необхідно доопрацювати, щоб ця ділянка була прийнятною для того, щоб ми могли її придбати для міста. Пошук триває. Наше завдання — робити все законно, щоб не було потім жодних зауважень та претензій. Ми отримали кілька пропозицій, але вони не відповідають в кінцевому варіанті тому формату, який нас влаштовує. Коли пропонують ділянку, яка має призначення землі сільського господарства, це не правильно. Це повинна бути тільки зона промисловості, земля, яка для цього надається. Ми говоримо, що якщо буде змінено цільове призначення, ми готові продовжувати роботу. Мають бути відповідні норми по геології, по геодезії. Не на кожній ділянці можна облаштувати полігон”, — розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.

Відтак, пошук триває.

Нагадаємо, 7 січня три вантажівки зі сміттям виявили на приватній стоянці на околиці Рівного.

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