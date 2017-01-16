Львов получил несколько предложений по покупке земельного участка под новый мусорный полигон

"Поступают предложения. Участок, на котором можно обустроить полигон, должен иметь определенное назначение, должно быть согласование общины и должно быть выполнено много норм. Поэтому людям, которые предлагают нам участки, мы даем пакет документов, который необходимо доработать, чтобы этот участок был приемлемым для того, чтобы мы могли его приобрести для города. Поиск продолжается. Наша задача - делать все законно, чтобы не было потом никаких замечаний и претензий. Мы получили несколько предложений, но они не отвечают в конечном варианте тому формату, который нас устраивает. Когда предлагают участок, имеет назначение земли сельского хозяйства, это не правильно. Это должна быть только зона промышленности, земля, которая для этого предоставляется. Мы говорим, что если будет изменено целевое назначение, мы готовы продолжать работу. Должны быть соответствующие нормы по геологии, по геодезии. Не в каждом участке можно обустроить полигон", - рассказал Андрей Садовый, мэр Львова.

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Поэтому поиск продолжается.

Напомним, 7 января три грузовика с мусором обнаружили на частной стоянке на окраине Ровно.