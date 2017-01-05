Львів готується до негоди

Також міський голова Андрій Садовий звернувся з проханням до власників закладів громадського харчування та усіх громадських організацій з розумінням поставитись до ситуації і допомагати людям зігрітись.

Відтак, впродовж 5 — 8 січня у Львові забезпечать чергування: цілодобово патрулюватимуть наряди поліції та Муніципальної дружини та цілодобово працюватимуть три пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян), на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП “Старий Львів”) та на вул. І. Франка, 56 (монастир святого Климентія ордену редемптористів, який буде відкритим від 7:00 год. 6 січня і до 21:00 год. 8 січня).

Також для усіх, хто потребує зігрітись — з 9:00 до 18:00 год. будуть відкритими перші поверхи шкіл — у кожному районі по одній школі:

— у Галицькому районі — середня загальноосвітня школа № 9, вул. М. Коперника, 40

— у Личаківському районі — БДЮТ Личаківського району, вул. Личаківська, 99

— у Залізничному районі — спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів № 15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул. Патона, 7

— у Сихівському районі — середня загальноосвітня школа № 84, вул. Зубрівська, 30

— у Шевченківському районі — ЗОШ № 22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7

— у Франківському районі — середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 83, вул. Івана Пулюя, 16.

Водночас, буде забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста — лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-ій міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23), які прийматимуть людей з переохолодженнями та обмороженнями.

Також міський голова звернувся з проханням до власників закладів громадського харчування та усіх громадських організацій з розумінням поставитись до ситуації і допомагати людям, зокрема, допомогти зігрітись, пригостити теплим чаєм, надати невідкладну допомогу тощо. Водночас мер наголосив, щоб усі комунальні служби міста та ЛКП працювали у режимі надзвичайної ситуації та оперативно реагували на будь-які негаразди, щоб управління транспорту постійно моніторило ситуацію та за потреби теж оперативно реагувало.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних, адже у місті цілодобово працюватимуть два пункти обігріву.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 5 — 8 січня на Львівщині очікується різке зниження температури повітря, снігопади, хуртовини та ожеледиці. Зокрема, сьогодні, 5 січня, пориви західного вітру 15 — 20 м/с, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 2 — 4° морозу, в другій половині дня зниження температури до 8 — 10° морозу.

6 січня прогнозується часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря впродовж доби 12 — 17° морозу.

7 січня — часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 — 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 13 — 18° морозу, в горах до 22° морозу; вдень 11 — 16° морозу.

8 січня — місцями сніг. Температура повітря вночі 12 — 17º морозу, місцями до 20º морозу; вдень 9 — 14° морозу.

9 січня — місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 15 — 20º морозу, місцями до 23º морозу; вдень 9 — 14° морозу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує:

пішоходам:

— під час перебування на вулиці в жодному разі не можна вживати алкогольні напоїв — алкогольне сп’яніння викликає велику втрату тепла і унеможливлює концентрацію уваги на ознаках обмороження;

— слід носити вільний багатошаровий одяг, бо це сприяє нормальній циркуляції крові. Необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. Особливу увагу необхідно приділяти взуттю: тісне взуття, відсутність устілки, вологі шкарпетки часто є головною передумовою для появи перших ознак обмороження;

— слід ховатись від вітру — ймовірність обмороження у вітряну холодну погоду значно вища;

— не слід проходити близько рекламних носіїв та ліній електропередач, триматися подалі від розлогих дерев, адже при сильних поривах вітру ці конструкції можуть впасти й травмувати людину;

— рухайтесь серединою тротуару, не слід ходити краєм проїзної частини дороги. Особливо це небезпечно на слизьких шляхах. Бурульки на дахах — це теж велика небезпека, тому слід триматись подалі від будинків. Якщо впали і відчули біль в голові, чи суглобах, нудоту, негайно звертайтесь за медичною допомогою;

— переходьте дорогу лише у встановлених місцях. Будьте особливо уважними та обережними у вечірню та нічну пору доби, за можливості, виділіть себе світловідбиваючими елементами;

водіям:

— за умов поганих погодних умов — ожеледиці, снігових заметів — особливо треба бути пильним водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму. Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

— під час сильних снігопадів автомобілем можна рухатися тільки центральними дорогами і трасами;

— під час руху через перевали, водіям великогабаритного транспорту слід обов’язково обладнати колеса автомобілів ланцюгами проти ковзання;

— у період сильних снігопадів — прибирати власний автотранспорт із вулиць для безперешкодного руху аварійно-рятувальної техніки, не перекривати проїжджі частини доріг та під’їзди до будинків.