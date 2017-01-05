Львов готовится к непогоде

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КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с тем, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий - снегопады, гололед, порывы ветра и метели, сильные морозы, во Львове круглосуточно будут дежурить наряды полиции и Муниципальной дружины, будут работать пункты обогрева, будет обеспечен усиленный режим дежурства в двух базовых больницах города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Также городской голова Андрей Садовый обратился с просьбой к владельцам заведений общественного питания и всех общественных организаций с пониманием отнестись к ситуации и помогать людям согреться.

Поэтому в течение 5 - 8 января во Львове обеспечат дежурство: круглосуточно будут патрулировать наряды полиции и Муниципальной дружины и круглосуточно будут работать три пункта обогрева: на ул. Кирилловской, 3а (Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан), на ул. Сербской, 15 (в помещении ЛКП "Старый Львов") и на ул. И. Франко, 56 (монастырь святого Климента ордена Редемптористов, который будет открыт с 7:00 ч. 6 января и до 21:00 ч. 8 января).

Также для всех, кто нуждается в согреве - с 9:00 до 18:00 будут открыты первые этажи школ - в каждом районе по одной школе:

- В Галицком районе - средняя общеобразовательная школа № 9, ул. Н. Коперника, 40

- В Лычаковском районе - ДДЮТ Лычаковского района, ул. Лычаковское, 99

- В Железнодорожном районе - специализированная школа I-III-й степеней № 15 с углубленным изучением английского и французского языков, ул. Патона, 7

- В Сиховском районе - средняя общеобразовательная школа № 84, ул. Зубривская, 30

- В Шевченковском районе - СШ № 22 им. В. Стефаника, ул. Химическая, 7

- Во Франковском районе - средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 83, ул. Ивана Пулюя, 16.

В то же время, будет обеспечен усиленный режим дежурства в двух базовых больницах города - больнице скорой медицинской помощи (ул. Миколайчука, 9) и восьмой городской клинической больнице (ул. Навроцкого, 23), которые будут принимать людей с переохлаждением и обморожениями.

Также мэр обратился с просьбой к владельцам заведений общественного питания и всех общественных организаций с пониманием отнестись к ситуации и помогать людям, в частности, помочь согреться, угостить теплым чаем, оказать неотложную помощь и тому подобное. В то же время мэр подчеркнул, чтобы все коммунальные службы города и ЛКП работали в режиме чрезвычайной ситуации и оперативно реагировали на любые трудности, чтобы управление транспорта постоянно мониторило ситуацию и при необходимости тоже оперативно реагировало.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, жителей и всех неравнодушных львовян, гостей города просят сообщать на горячую линию города по короткому номеру 15-80, особенно если видят бездомных, ведь в городе круглосуточно будут работать два пункта обогрева.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 5 - 8 января во Львовской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, снегопады, метели и гололед. В частности, сегодня, 5 января, порывы западного ветра 15 - 20 м/с, метели. Температура воздуха в течение суток 2 - 4° мороза, во второй половине дня снижение температуры до 8 - 10° мороза.

6 января прогнозируется временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в течение суток 12 - 17° мороза.

7 января - временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9 - 14 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью 13 - 18° мороза, в горах до 22° мороза; днем 11 - 16° мороза.

8 января - местами снег. Температура воздуха ночью 12 - 17º мороза, местами до 20º мороза; днем 9 - 14° мороза.

9 января - местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 15 - 20º мороза, местами до 23º мороза; днем 9 - 14° мороза.

Главное управление ГосЧС Украины во Львовской области напоминает:

пешеходам:

- Во время пребывания на улице ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла и исключает концентрацию внимания на признаках обморожения;

- Следует носить свободную многослойную одежду, потому что это способствует нормальной циркуляции крови. Необходимо защищать открытые участки кожи. Особое внимание необходимо уделять обуви: тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто является главной предпосылкой для появления первых признаков обморожения;

- Следует прятаться от ветра - вероятность обморожения в ветреную холодную погоду значительно выше;

- Не следует проходить около рекламных носителей и линий электропередач, держаться подальше от раскидистых деревьев, ведь при сильных порывах ветра эти конструкции могут упасть и травмировать человека;

- Двигайтесь серединой тротуара, не следует ходить по краю проезжей части дороги. Особенно это опасно на скользких дорогах. Сосульки на крышах - это тоже большая опасность, поэтому следует держаться подальше от домов. Если упали и почувствовали боль в голове, или суставах, тошноту, немедленно обращайтесь за медицинской помощью;

- Переходите дорогу только в установленных местах. Будьте особенно внимательными и осторожными в вечернее и ночное время суток, по возможности, выделите себя светоотражающими элементами;

водителям:

- В условиях плохих погодных условий - гололеда, снежных заносов - особенно надо быть бдительным водителям. Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума. Не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;

- Во время сильных снегопадов автомобилем можно двигаться только центральными дорогами и трассами;

- При движении через перевалы, водителям крупногабаритного транспорта следует обязательно оборудовать колеса автомобилей цепями противоскольжения;

- В период сильных снегопадов - убирать собственный автотранспорт с улиц для беспрепятственного движения аварийно-спасательной техники, не перекрывать проезжие части дорог и подъезды к домам.

Украинские Национальные Новости

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