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Лужний про рішення УЄФА проти України: УАФ зробила все, просто ця історія була придумана раніше

Лужний про рішення УЄФА проти України: УАФ зробила все, просто ця історія була придумана раніше

Київ • УНН

 • 16484 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ексгравець збірної України Олег Лужний прокоментував рішення УЄФА присудити збірній України технічну поразку за скасований матч Ліги націй проти Швейцарії, передає УНН з посиланням на ua-football.com.

За його словами, доктор кантону Люцерн відмовив футболістам в повторній здачі тесту на коронавірус безпідставно.

"Я думаю, ця історія була придумана ще раніше. У нас вистачало футболістів, які готові були грати, а швейцарці відмовилися. На яких підставах? Доктор кантону Люцерн сказав, що не можна грати? У них же були негативні тести на руках.

Тепер потрібно грати далі, що нам залишається робити. Йти в Лозаннський арбітражний суд - нуль відсотків шансів", - заявив він.

УАФ зробила все, щоб матч відбувся, зазначив Лужний.

"Навіть другу збірну не було сенсу збирати, адже в національній команді чекали дозволу вийти на поле 17 здорових футболістів. А допустимий мінімум - 14 гравців. Для чого нам команда В?

Україна мала право грати і була готова вийти на поле. Для мене це рішення УЄФА абсолютно незрозуміле", - сказав він.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.

25 листопада Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

В УАФ вже заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

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