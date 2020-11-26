Лужный о решении УЕФА против Украины: УАФ сделала все, просто эта история была придумана раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный прокомментировал решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение за отмененный матч Лиги наций против Швейцарии, передает УНН со ссылкой на ua-football.com.
По его словам, доктор кантона Люцерн отказал футболистам в повторной сдаче теста на коронавирус безосновательно.
"Я думаю, эта история была придумана еще раньше. У нас хватало футболистов, которые готовы были играть, а швейцарцы отказались. На каких основаниях? Доктор кантона Люцерн сказал, что нельзя играть? У них ведь были отрицательные тесты на руках.
Теперь нужно играть дальше, что нам остается делать. Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов", - заявил он.
УАФ сделала все, чтобы матч состоялся, отметил Лужный.
"Даже вторую сборную не было смысла собирать, ведь в национальной команде ждали разрешения выйти на поле 17 здоровых футболистов. А допустимый минимум – 14 игроков. Для чего нам команда В?
Украина имела право играть и была готова выйти на поле. Для меня это решение УЕФА абсолютно непонятное", – сказал он.
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.
По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.
25 ноября Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины, и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.
В УАФ уже заявили о намерениях обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.