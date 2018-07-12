Луценко: зняття депутатської недоторканності буде розглянуто восени
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Зняття депутатської недоторканності є частиною боротьби з корупцією в Україні. Про це в кулуарах ВРУ заявила народний депутат, представник Президента України у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Ми виносимо це на осінь – наша фракція (БПП – ред.) буде наполягати на знятті депутатської недоторканності. Вибачте – сьогодні це частина боротьби з корупцією", - підкреслила І.Луценко.
Президентський законопроект про скасування недоторканності має більше шансів отримати підтримку Ради.
Як повідомляв УНН, Парубій розповів, коли у ВР голосуватимуть за зняття недоторканності.
Представник Президента у парламенті Ірина Луценко пропонує на поточній сесії попередньо схвалити зміни до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості.