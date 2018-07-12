Луценко: снятие депутатской неприкосновенности будет рассмотрено осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Снятие депутатской неприкосновенности является частью борьбы с коррупцией в Украине. Об этом в кулуарах ВРУ заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Мы выносим это на осень - наша фракция (БПП - ред.) будет настаивать на снятии депутатской неприкосновенности. Простите - сегодня это часть борьбы с коррупцией", - подчеркнула И. Луценко.
Президентский законопроект об отмене неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Совета.
Как сообщал УНН, Парубий рассказал, когда в ВР будут голосовать за снятие неприкосновенности.
Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.