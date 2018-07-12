Луценко: снятие депутатской неприкосновенности будет рассмотрено осенью

"Мы выносим это на осень - наша фракция (БПП - ред.) будет настаивать на снятии депутатской неприкосновенности. Простите - сегодня это часть борьбы с коррупцией", - подчеркнула И. Луценко.



Президентский законопроект об отмене неприкосновенности имеет больше шансов получить поддержку Совета.



Как сообщал УНН, Парубий рассказал, когда в ВР будут голосовать за снятие неприкосновенности.

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко предлагает на текущей сессии предварительно одобрить изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.