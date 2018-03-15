Луценко заявив, що Савченко планувала теракт в парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Є незаперечні докази того, що народний депутат України Надія Савченко, особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Про це під час виступу в парламенті заявив Генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.
“У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те як провести терористичний акт, тут, в цьому (сесійному — ред.) залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі — урядову і посадову, мінометами обрушивши купол ВР і автоматами добиваючи тих, хто виживе.
У нас є незаперечні докази цього, і тому я, як Генпрокурор, внесу до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко”, — заявив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.