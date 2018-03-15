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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 11366 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31955 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37483 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84226 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84158 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102890 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109860 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте

Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Украины Надежда Савченко, лично планировала провести террористический акт в парламенте. Об этом во время выступления в парламенте заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт, здесь, в этом (сессионном - ред.) зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет.

У нас есть неопровержимые доказательства, и поэтому я, как генпрокурор, внесу в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко", - заявил Луценко.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.

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