Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Украины Надежда Савченко, лично планировала провести террористический акт в парламенте. Об этом во время выступления в парламенте заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт, здесь, в этом (сессионном - ред.) зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет.
У нас есть неопровержимые доказательства, и поэтому я, как генпрокурор, внесу в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко", - заявил Луценко.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.