Луценко заявив, що просив Порошенка ветувати проголосовані зміни до КПК

"Я, як Генеральний прокурор України, написав негативний висновок щодо тексту закону і просив Главу держави накласти вето або принаймні підписати його з зауваженнями, котрі негайно направити на повторний розгляд до Верховної Ради", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, 3 жовтня Верховна Рада схвалила проект закону про внесення зміндо Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.