Луценко заявив, що просив Порошенка ветувати проголосовані зміни до КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив Президента України Петра Порошенка накласти вето на закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Про це він сьогодні сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.
"Я, як Генеральний прокурор України, написав негативний висновок щодо тексту закону і просив Главу держави накласти вето або принаймні підписати його з зауваженнями, котрі негайно направити на повторний розгляд до Верховної Ради", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, 3 жовтня Верховна Рада схвалила проект закону про внесення зміндо Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.