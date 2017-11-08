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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31891 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42966 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48881 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44821 просмотра

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Луценко заявил, что просил Порошенко ветировать проголосованные изменения в УПК

Луценко заявил, что просил Порошенко ветировать проголосованные изменения в УПК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Об этом он сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.

"Я, как Генеральный прокурор Украины, написал отрицательное заключение по тексту закона и просил Главу государства наложить вето или хотя бы подписать его с замечаниями, которые немедленно направить на повторное рассмотрение в Верховную Раду", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 3 октября Верховная Рада одобрила проект закона о внесении зминдо Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.

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