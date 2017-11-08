Луценко заявил, что просил Порошенко ветировать проголосованные изменения в УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Об этом он сказал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.
"Я, как Генеральный прокурор Украины, написал отрицательное заключение по тексту закона и просил Главу государства наложить вето или хотя бы подписать его с замечаниями, которые немедленно направить на повторное рассмотрение в Верховную Раду", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 3 октября Верховная Рада одобрила проект закона о внесении зминдо Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.