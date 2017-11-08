Луценко заявил, что просил Порошенко ветировать проголосованные изменения в УПК

"Я, как Генеральный прокурор Украины, написал отрицательное заключение по тексту закона и просил Главу государства наложить вето или хотя бы подписать его с замечаниями, которые немедленно направить на повторное рассмотрение в Верховную Раду", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 3 октября Верховная Рада одобрила проект закона о внесении зминдо Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.