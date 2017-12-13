Луценко заявив, що ГПУ не підозрює Саакашвілі у спробі держперевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України підозрює не екс-губернатора Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у спробі державного перевороту, а його "праву руку" – Северіона Донгадзе. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу "ZIK", передає УНН.
"Ми не підозрюємо Саакашвілі (у спробі держперевороту - ред.), ми підозрюємо "праву руку" Саакашвілі у спробі перевороту та фінансування… Северіона Донгадзе. Саакашвілі ми підозрюємо лише у сприянні членам організованого злочинного угрупування Курченко-Януковича", - заявив Луценко.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.