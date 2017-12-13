Луценко заявил, что ГПУ не подозревает Саакашвили в попытке госпереворота
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает не экс-губернатора Одесской ОГА Михеила Саакашвили в попытке государственного переворота, а его "правую руку" - Севериона Донгадзе. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "ZIK", передает УНН.
"Мы не подозреваем Саакашвили (в попытке госпереворота - ред.), мы подозреваем "правую руку" Саакашвили в попытке переворота и финансирования ... Севериона Донгадзе. Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича", - заявил Луценко.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.