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Луценко запропонував ФБР створити спільну групу з розслідування справи Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував створити спільну групу з Федеральним Бюро Розслідувань щодо розслідування справи екс-помічника президента США Дональда Трампа, Пола Манафорта. Про це Луценко заявив в інтерв’ю виданню Reuters у Лондоні, передає УНН.

Луценко запропонував ФБР створити спільну групу з розслідування справи Манафорта

Відповідаючи на запитання про хід розслідування справи Манафорта в Україні, генпрокурор зазначив, що у ФБР повідомили йому восени, що бюро розпочало власне розслідування і не може надати інформацію на цьому його етапі.

"М'яч знаходиться на стороні США ... (ми - ред.) не можемо завершити наше розслідування без їх результатів, тому що нам потрібна деяка інформація. Я збираюся вести переговори з офіційними представниками ФБР і поговорю з ними щодо спільної групи з розслідування", - сказав він.

У листопаді голова департаменту спецрозслідуваннь Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив Reuters, що Україна направила запити в 2014 та 2015 роках щоб допитати представників юридичної фірми та Манафорта через два випадки зловживання державними коштами України.

Нагадаємо, 30 жовтня колишньому керівнику передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу були пред’явлені обвинувачення у 12 пунктах, які включають змову проти Сполучених Штатів, змову з метою відмивання грошей та неправдиві заяви.

Як повідомляв УНН, за словами заступника Генерального прокурора України Євгена Єніна, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки не зверталися до України із запитами про міжнародно-правову допомогу щодо екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

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