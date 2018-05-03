Луценко предложил ФБР создать совместную группу по расследованию дела Манафорта

Отвечая на вопрос о ходе расследования дела Манафорта в Украине, генпрокурор отметил, что в ФБР сообщили ему осенью, что бюро начало собственное расследование и не может предоставить информацию на этом его этапе.



"Мяч находится на стороне США ... (мы - ред.) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна некоторая информация. Я собираюсь вести переговоры с официальными представителями ФБР и поговорю с ними о совместной группе по расследованию", - сказал он.



В ноябре глава департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил Reuters, что Украина направила запросы в 2014 и 2015 годах чтобы допросить представителей юридической фирмы и Манафорта из-за двух случаев злоупотребления государственными средствами Украины.



Напомним, 30 октября бывшему руководителю предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения в 12 пунктах, которые включают заговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег и ложные заявления.



Как сообщал УНН, по словам заместителя Генерального прокурора Украины Евгения Енина, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки не обращались к Украине с запросами о международно-правовой помощи в отношении экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.



