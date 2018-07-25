Луценко вважає, що винуватця смертельної ДТП треба садити мінімум на рік до в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луцнко вважає, що потрібно ввести покарання за вчинення ДТП зі смертельними наслідками мінімум 1 рік позбавлення волі без права умовного покарання. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Аналіз причин показує, що умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони. Для посилення покарання вважаю доцільним ввести для таких злочинів рік в тюрмі як мінімальний термін, без права умовного покарання”, — написав він.
Також, на його думку, було б правильно припинити практику амністування за смертельні ДТП.
Нагадаємо, протягом першого півріччя в Україні скоєно 68 тис. ДТП.