Луценко вважає, що винуватця смертельної ДТП треба садити мінімум на рік до в’язниці

“Аналіз причин показує, що умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони. Для посилення покарання вважаю доцільним ввести для таких злочинів рік в тюрмі як мінімальний термін, без права умовного покарання”, — написав він.

Також, на його думку, було б правильно припинити практику амністування за смертельні ДТП.

Нагадаємо, протягом першого півріччя в Україні скоєно 68 тис. ДТП.