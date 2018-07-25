Луценко считает, что виновника смертельного ДТП надо сажать минимум на год в тюрьму

"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания", - написал он.

Также, по его мнению, было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП.

Напомним, за первое полугодие в Украине совершено 68 тыс. ДТП.