Луценко: військового заколоту в Україні не було
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Жодного військового заколоту в Україні не було. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Жодного військового заколоту в Україні не було — була спроба двох осіб діяти на користь РФ як країни-агресора та терористичної організації „ДНР“, з лідером якої нардеп Савченко безпосередньо проводила переговори”, — заявив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан готували масове ураження мирних людей в центрі столиці.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер розпочала розгляд подання ГПУ щодо затримання і арешту Савченко. Перед цим регламентний комітет ВР підтримав відповідні подання Генпрокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Надії Савченко.
Так, 15 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.