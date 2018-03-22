Луценко: военного мятежа в Украине не было
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Никакого военного мятежа в Украине не было. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Никакого военного мятежа в Украине не было — была попытка двух человек действовать в интересах РФ как страны-агрессора и террористической организации „ДНР“, с лидером которой нардеп Савченко непосредственно проводила переговоры”, — заявил Луценко.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимир Рубан готовили массовое поражение мирных людей в центре столицы.
Напомним, Верховная Рада в четверг начала рассмотрение представления ГПУ по задержанию и аресту Савченко. Перед этим регламентный комитет ВР поддержал соответствующие представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
Так, 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.