Луценко виступає за посилення відповідальності за смертельні ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні має бути посилена відповідальність водіїв за скоєння смертельних ДТП. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“З моєї точки зору відповідальність за смертельні ДТП має бути посилена — якщо є вина водія він має отримати не менше 1-2-3 років, бо зараз немає нижньої планки відповідальності... Я восени планую внести пакет документів. Зокрема на менше 1 року — за корупцію, смертельне ДТП, ліс, бурштин”, — сказав Луценко.
За його словами, зараз часто суд присуджує водієві умовні терміни, бо водій компенсував витрати потерпілій стороні.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що звільнений політв'язень Олександр Костенко почне відповідати на запитання слідчих після того, як пройде реабілітацію та акліматизацію в Україні після звільнення.