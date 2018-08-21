Луценко выступает за ужесточение ответственности за смертельные ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине должна быть усилена ответственность водителей за совершение смертельных ДТП. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“С моей точки зрения ответственность за смертельные ДТП должна быть усилена — если вина водителя он должен получить не менее 1-2-3 лет, потому что сейчас нет нижней планки ответственности ... Я осенью планирую внести пакет документов. В частности, не менее 1 года — за коррупцию, смертельное ДТП, лес, янтарь”, — сказал Луценко.
По его словам, сейчас часто суд присуждает водителю условные сроки, потому что водитель компенсировал расходы потерпевшей стороне.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что освобожденный политзаключенный Александр Костенко начнет отвечать на вопросы следователей после того, как пройдет реабилитацию и акклиматизацию в Украине после освобождения.