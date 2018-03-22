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Луценко сподівається передати справу Савченко та Рубана до суду за кілька місяців

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається завершити слідство по справі нардепа Надії Савченко та Володимира Рубана за 2-3 місяці. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Наразі по справі (Савченко і Рубана — ред.) у якості підозрюваного знаходиться сам Рубан, сьогодні я прошу ВРУ дати дозвіл на притягнення до відповідальності іншого учасника змови народного депутата Савченко, для того, щоб в найближчий термін, до 2-3 місяців завершити слідство і передати справу до суду”, — заявив Ю.Луценко.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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