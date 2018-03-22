Луценко надеется передать дело Савченко и Рубана в суд за несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется завершить следствие по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана за 2-3 месяца. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас по делу (Савченко и Рубана - ред.) в качестве подозреваемого находится сам Рубан, сегодня я прошу ВРУ дать разрешение на привлечение к ответственности другого участника заговора народного депутата Савченко, для того, чтобы в ближайшие сроки, до 2-3 месяцев завершить следствие и передать дело в суд", - заявил Луценко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что является неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.