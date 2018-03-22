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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5906 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53370 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101217 просмотра

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10 марта, 06:48 • 108700 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116320 просмотра

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Луценко надеется передать дело Савченко и Рубана в суд за несколько месяцев

Луценко надеется передать дело Савченко и Рубана в суд за несколько месяцев

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется завершить следствие по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана за 2-3 месяца. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас по делу (Савченко и Рубана - ред.) в качестве подозреваемого находится сам Рубан, сегодня я прошу ВРУ дать разрешение на привлечение к ответственности другого участника заговора народного депутата Савченко, для того, чтобы в ближайшие сроки, до 2-3 месяцев завершить следствие и передать дело в суд", - заявил Луценко.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что является неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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