Луценко розповів про плани на спецконфіскацію наступних 7 млрд доларів Януковича

“У Краматорському суді було рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів активів організованого злочинного угрупування на чолі з Януковичем. Ці кошти в ході угоди з одним із членів організованого злочинного угрупування були списані до держбюджету. Попри весь чорний антипіар проти мене і цього рішення суду, всі гроші до копійки потрапили до Державного бюджету — це 1,3 млрд. Ще 200 млн, які були у формі облігацій — на цю суму був списаний зовнішній борг. Попереду — ще один епізод цієї справи про 7 млрд доларів, які те ж саме організоване злочинне угрупування вивезло і розмістило в одному з хеджфондів США. У рішенні Краматорського суду чорним по білому прописані підприємства і бізнес-структури, які ймовірно до цього причетні. Також там прописаний рух коштів, який дає нам надію на спецконфіскацію і наступних 7 млрд. Я вважаю, що зробив абсолютно законно, користуючись своїми повноваженнями, засекретивши це рішення, бо його розголошення у будь-якій інстанції давало б зловмисникам можливість замести сліди і не дати спецконфіскувати 7 млрд доларів, яких Україна дуже потребує”, — сказав Генпрокурор.

Він додав, що на останньому параді до Дня незалежності “фактично всі нові види озброєння були розроблені і запущені в розробку з цих коштів спецконфіскації ОЗУ Януковича”.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що виведені 1,5 млрд доларів — це не його гроші.