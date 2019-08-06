Луценко рассказал о планах на спецконфискацию еще 7 млрд долларов Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. У Генпрокуратуры осталось задача вернуть еще 7 млрд долларов, выведенные из страны экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире радио "НВ", передает корреспондент УНН.
"В Краматорском суде было решение о спецконфискацию 1,5 млрд долларов активов организованной преступной группировки во главе с Януковичем. Эти средства в ходе сделки с одним из членов организованной преступной группировки были списаны в госбюджет. Несмотря на весь черный антипиар против меня и этого решения суда, все деньги до копейки попали в Государственный бюджет - это 1,3 млрд. Еще 200 млн, которые были в форме облигаций - на эту сумму был списан внешний долг. Впереди - еще один эпизод этого дела о 7 млрд долларов, которые то же организованная преступная группировка вывезла и разместила в одном из хеджфондов США. В решении Краматорского суда черным по белому прописаны предприятия и бизнес-структуры, предположительно к этому причастные. Также там прописано движение средств, что дает нам надежду на спецконфискацию и последующих 7 млрд. Я считаю, что сделал абсолютно законно, пользуясь своими полномочиями, засекретив это решение, потому что его разглашение в любой инстанции давало бы злоумышленникам возможность замести следы и не дать спецконфисковать 7 млрд долларов, в которых Украина очень нуждается", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что на последнем параде ко Дню независимости "практически все новые виды вооружения были разработаны и запущены в разработку с этих средств спецконфискации ОПГ Януковича".
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что выведенные 1,5 млрд долларов - это не его деньги.