Луценко розповів, коли почнуть розглядати справу розстрілу людей на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Після завершення судового процесу у справі державної зради екс-президента Віктора Януковича почнеться процес щодо тих, хто дав наказ щодо розстрілу людей на Майдані. Про це під час виступу з трибуну парламенту заявив Генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Як тільки закінчиться процес по державній зраді Януковича,.. відразу почнеться завершений процес, над яким ми наполегливо працювали, по тих, хто дав злочинний наказ розстріляти мирних людей на Майдані – Янукович, Захарченко, Якименко та інші люди, що обслуговували "Партію регіонів", – заявив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Ю.Луценко назвав строки відправки до суду справ щодо нардепів В.Новинського та Ю.Бойка.