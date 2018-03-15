Луценко рассказал, когда начнут рассматривать дело расстрела людей на Майдане

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 11318 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31930 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37472 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84184 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84158 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102890 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109860 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116894 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122126 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Луценко рассказал, когда начнут рассматривать дело расстрела людей на Майдане

Луценко рассказал, когда начнут рассматривать дело расстрела людей на Майдане

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КИЕВ. 15 марта. УНН. После завершения судебного процесса по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича начнется процесс в отношении тех, кто дал приказ по расстрелу людей на Майдане. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Как только закончится процесс по государственной измене Януковича,.. сразу начнется завершенный процесс, над которым мы упорно трудились, по тем, кто дал преступный приказ расстрелять мирных людей на Майдане - Янукович, Захарченко, Якименко и другие люди, которые обслуживали "Партию регионов", - заявил Ю.Луценко.

Напомним, Ю.Луценко назвал сроки отправки в суд дел по нардепам В.Новинскому и Ю.Бойко.

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