Луценко рассказал, когда начнут рассматривать дело расстрела людей на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. После завершения судебного процесса по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича начнется процесс в отношении тех, кто дал приказ по расстрелу людей на Майдане. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Как только закончится процесс по государственной измене Януковича,.. сразу начнется завершенный процесс, над которым мы упорно трудились, по тем, кто дал преступный приказ расстрелять мирных людей на Майдане - Янукович, Захарченко, Якименко и другие люди, которые обслуживали "Партию регионов", - заявил Ю.Луценко.
Напомним, Ю.Луценко назвал сроки отправки в суд дел по нардепам В.Новинскому и Ю.Бойко.