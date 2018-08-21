Луценко розповів, коли буде активізоване слідство щодо звільненого політв'язня Костенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що звільнений політв'язень Олександр Костенко почне відповідати на запитання слідчих після того, як пройде реабілітацію та акліматизацію в Україні після звільнення. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Справа по ньому (Костенку — ред.) не закрита. Запобіжний захід, пов’язаний з позбавленням волі, не був обраний. Тому він не повинен був затримуватися. Безумовно, після певного періоду акліматизації й реабілітації в Україні він буде відповідати на запитання слідчих”, — сказав він.
За словами Луценка, попри те, “які б не були претензії правоохоронних органів до наших громадян, але всі вони мають відповідати тут, а не сидіти в російських тюрмах”.
“В будь-якому разі, ця людина заслужила на повагу — те, як вона винесла випробування тюрми агресора. А тепер, як і всі інші громадяни, не дивлячись на позитивне ставлення до жертв Кремля, має відповісти на об’єктивні запитання слідства”, — додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ.
6 серпня Костенко прибув до Києва.
Нагадаємо, у 2014 році Служба безпеки України затримала Олександра Костенка та Станіслава Краснова за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.